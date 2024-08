Hammarberg/Berger bezwingen Olympiafünfte

Die aufstrebenden Timo Hammarberg/Tim Berger zeigen beim Hamburger Elite-16-Turnier der Beach-Volleyballer auf. Am Mittwoch hatten die jungen Österreicher mit Siegen gegen die Franzosen Arthur Canet/Teo Rotar und die Engländer Javier und Joaquin Bello die Qualifikation geschafft, in den Hauptbewerb starteten die beiden am Donnerstag mit einem 2:0 (17,18) gegen die Olympia-Fünften Evandro/Arthur.