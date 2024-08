Tierrettung in Steiermark: Hund auf Dach gestürzt

Retter in der Not

Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Gratkorn rückten aus und bewiesen sich einmal mehr als Retter in der Not. In Absprache mit der Besitzerin und dem fachkundigen Personal der Tierhilfe Steiermark holten sie den Hund mit Schaufel- und Korbtrage über eine Leiter vom Dach. Anschließend wurde er dem Tierarzt übergeben.