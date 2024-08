Restaurant in Kärnten verrechnet 8 Euro für Teller

Der Kärtner Unternehmer Bernd Hinteregger kündigte an, die Wirtschaftskammer über den Vorfall zu informieren, da er befürchtet, dass solche Praktiken das Ansehen der Region schädigen könnten. „Das passt nicht zu Kärnten und zeigt ein falsches Bild. Im Namen von Kärnten möchte ich mich entschuldigen“, so Hinteregger und will Christoph Haselmayer mit seiner Lebensgefährtin ins „Rondo“ am Klopeiner See einladen. Besonders für Einheimische wie Hinteregger, wirkt eine solche Praxis befremdlich, insbesondere in einer Region, die stark auf Tourismus setzt und ein gastfreundliches Image pflegen möchte.