Behörden ermitteln nun! Khelif gegen Musk und Co.

Musk, Rowling und auch Trump

Dabei schreckt die Goldmedaillen-Gewinnerin von Paris auch vor großen Namen nicht zurück, wie ihr Anwalt, Nabil Boudi gegenüber „Variety“ erklärte: „In der Klage werden unter anderem JK Rowling und Elon Musk genannt.“ Doch auch Ex-US-Präsident Donald Trump dürfte ins Visier der Ermittler geraten: „Trump hat getwittert, also wird er, ob er nun in unserer Klage genannt wird oder nicht, unweigerlich von der Staatsanwaltschaft untersucht werden“, so der Rechtsanwalt.