Energy-Drinks: Die unterschätzte Gefahr für Junge

Laut der größten fortlaufenden europäische Kinder‐ und Jugendgesundheitsstudie HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children, dt.: Gesundheitsverhalten bei Schulkindern) Studie trinkt jeder zwölfte Jugendliche in Österreich täglich mindestens einen Energy-Drink. In Deutschland nehmen laut einer Befragung 17 Prozent der Jugendlichen sogar mehr als einen Liter pro Tag zu sich. Drei Prozent der Energy-Drink-Konsumenten sind sogar erst sechs bis zehn Jahre alt! Experten schlagen Alarm, dass dies schwere gesundheitlichen Folgen nach sich ziehen könnte.