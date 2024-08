Aussortiert – bei Rapid strahlte das „Schlitzohr“

„Wie geht es Maxi, was macht Dibi?“ Die Fragen sprudelten aus Taxi Fountas nur so heraus. Mit einem Grinser begrüßte der Grieche gestern die „Krone“, ehe er zu Mittag doch noch in Rapids Hotel vorbeischaute. Den Quali-Hit zur Europa League im Papara Park am Abend ließ der 28-Jährige aber aus, da fuhr er nicht einmal mehr ins Stadion. Beim Aktivieren in der Früh war er zwar noch dabei, aber der Stürmer hat mit Trabzonspor abgeschlossen. „Beim Trainingslager hat man mir mitgeteilt, dass ich weg soll.“ Nach nur einer Saison wird für den Ex-Rapidler das Abenteuer am Schwarzen Mauer wieder enden - sein Frust hält sich in Grenzen.