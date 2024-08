„200% Wolf“: Lustiges Abenteuer für Groß und Klein

In „100% Wolf“ durchlief Freddy Lupin als Nachkomme eines Werwolfclans seine erste, für ihn überaus peinliche Transformation: Er wurde zum weißen Pudel! Damit sein neuerlicher Anlauf in Sachen „Wolfswerdung“ nun von mehr Erfolg gekrönt ist, ruft er die Mondgeister an, die ihm alsbald das nötige Aussehen verleihen.