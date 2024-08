Linzer Hauptbahnhof: McDonalds-Betreiber pleite

Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und wurden ursprünglich zwei McDonalds Restaurants über Franchise betrieben, einerseits am Linzer Hauptbahnhof und andererseits in der Plus-City in Pasching. Zuerst war die Rede davon, dass über beide Filialen ein Konkursverfahren eröffnet worden wäre, jedoch soll die Gewerbeberichtigung für die Plus-City 2021 bereits zurückgelegt worden sein, gleichzeitig wurde die Gewerbeberechtigung in Wien erlangt, wie Sonja Kierer vom KSV1870 mitteilt. Welche Restaurants nunmehr geführt wurden ist laut ihr nicht bekannt, da die McDonald´s Restaurants Plus-City und Bahnhofplatz Linz am 11. November 2021 an die McDonald´s Franchise GmbH übertragen wurden.