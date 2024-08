Anna-Carina Woitschack hüllenlos im „Playboy“

Die in Scheidung von Stefan Mross lebende Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack will mit ihren Aktaufnahmen im „Playboy“ einen neuen Lebensabschnitt einläuten. „Für mich ist gerade genau die richtige Zeit, um all das zu machen, worauf ich Lust habe“, sagte die 31-Jährige im Interview mit dem Magazin, auf dessen September-Cover sie zu sehen ist.