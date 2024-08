271.846 dürfen im Herbst ein Kreuzerl machen

Am 13. Oktober wählt Vorarlberg einen neuen Landtag – nach vorläufigen Zahlen dürfen 271.846 Personen beim Urnengang mitmachen. Im Vergleich zu 2019 – damals gab es 270.521 Wahlberechtigte – bedeutet das eine Steigerung um 1.325 Personen oder um 0,33 Prozent. 423 der Wahlberechtigten leben im Ausland. Bis 16. August liegt das Wählerverzeichnis in den Gemeinden auf. So lange kann auch ein Berichtigungsantrag gestellt werden.