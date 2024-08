19-jähriger Raser darf Auto wegen 2 km/h behalten

Schon wieder Alarm wegen einer möglichen Autoabnahme in Oberösterreich. Diesmal schrammte der Raser aber haarscharf an der Geschwindigkeitsgrenze dafür vorbei. Ein 19-Jähriger aus Traunkirchen bretterte am Montag nach 23 Uhr auf der B 145 im Bereich der sogenannten Wiesensenke mit 152 km/h durch die 80er-Zone.