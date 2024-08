Manipulations-Vorwürfe! Droht nun das Olympia-Aus?

Kompliziertes Regelwerk

Auch der ehemalige Kampfrichter Joachim Wargalla beklagt in dem Bericht, dass das Regelwerk beim Fechten so kompliziert sei, „dass es extrem interpretierbar ist. Es ist damit auch manipulierbar für den Kampfrichter. Ich kann heute in etwa 50 Prozent der Fälle, in denen beide Fechter aufeinander zustürmen und sich treffen, nicht entschieden.“