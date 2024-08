Haftbefehl gegen ehemaligen Bayern-München-Profi

„Maßnahmen nicht bekannt“

Lell soll Immobilien unfertig an Käufer übergeben haben, zudem hätten auch Steuerberater und Handwerker den ehemaligen Rechtsverteidiger verklagt. Forderungen aus Lells Bauträgertätigkeit hätten nun einen Haftbefehl nach sich gezogen, wenngleich die Anwälte des Ex-Kickers festhalten wollen: „Etwaige Maßnahmen sind unserem Mandanten nicht bekannt. Trotz der anhaltenden Immobilienkrise konnte die Lell Holding in den letzten Jahren zahlreiche Bauprojekte erfolgreich verwirklichen und hierdurch für neuen Wohnraum in München und Umgebung sorgen. Allein in Straßlach-Dingharting wurden 40 Wohneinheiten erfolgreich realisiert und schlüsselfertig an die Käufer übergeben.“