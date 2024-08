Mädchen (11) nach Streit von zu Hause abgängig

Nach einem Streit am Mittwoch im Auto soll eine elfjährige Oberösterreicherin am Mittwoch aus dem Wagen gesprungen und davongelaufen sein. Aufgrund von Einträgen in sozialen Medien konnte festgestellt werden, dass sie sich Mittwochnacht und am Donnerstag in Linz aufgehalten hatte, dann verliert sich die Spur.