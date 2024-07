85-jähriger E-Scooter-Lenker bei Unfall umgefahren

Am Dienstagmorgen kam es in Bregenz um kurz nach halb neun Uhr im Bereich der Bahnhofskreuzung zu dem Unfall. Die 73-jährige Pkw-Lenkerin bog auf die Rheinstraße in Richtung Hard ein und übersah den 85-jährigen E-Scooter-Fahrer, der den Schutzweg in Richtung der Bezirkshauptmannschaft querte.