Interim-Chef sieht „Versagen auf etlichen Ebenen“

Der kommissarische Leiter des Secret Service hat scharfe Kritik an seiner Behörde geübt. In einer Anhörung vor den Ausschüssen des US-Senats zum Attentat auf Donald Trump sprach Ronald Rowe von einem „Versagen auf etlichen Ebenen“. Er sagte, was er bei seinem Besuch am Tatort im US-Bundesstaat Pennsylvania gesehen habe, habe ihn „beschämt“.