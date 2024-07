Fahrzeug überschlug sich: Ein Schwerverletzter

Ebenso am Dienstagnachmittag kam es in Dienten zu einem Zusammenstoß mit einem Motorradfahrer. Der Unfall passierte im Kreisverkehr, wo die Dientner Straße in die Höchkönig Straße einmündet. Das Unfallopfer wurde mit schweren Verletzungen per Hubschrauber ins Schwarzacher Krankenhaus geflogen.