64-Jährige auf Forststraße von Pkw überrollt

Rollte 50 Meter Abhang hinunter

Der Pkw rollte in weiterer Folge rund 50 Meter einen bewaldeten Abhang hinunter und prallte dort gegen einen Baum, teilte die Polizei mit. Die Frau wurde von der Besatzung eines Notarzthubschraubers, einem Notarzt und der Rettung Fulpmes an Ort und Stelle erstversorgt und dann in die Innsbrucker Klinik geflogen.