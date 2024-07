Oberösterreich spart beim Ausgleich der Teuerung

Lindner fordert von der schwarz-blauen Landesregierung Maßnahmen. „Die Teuerung hat das Landesbudget von LH Stelzer saniert. Während für 2022 ein Minus von 148 Millionen Euro budgetiert wurde, wurde es mit plus 229 Millionen abgeschlossen. Obwohl mehrere hundert Millionen Euro in das Landesbudget reingespült wurden, investierte Stelzer nur 1,2 Euro pro Kopf in den Teuerungsausgleich“, sagtLindner.