LH will härtere Strafen für Angriffe auf Polizei

Der Widerstand eines aggressiven und brutalen Porsche-Räubers in Wels gegen seine Festnahme ist keine Ausnahme. Auch in Uniform fühlen sich Polizisten manchmal wie Freiwild: Laut Innenministeriums kam es in OÖ 2022 zu 241 Attacken auf Beamte, die unter „Widerstand gegen die Staatsgewalt“ und „Tätlicher Angriff auf einen Beamten“ fallen. Gerichtlich verurteilt wurden deshalb im Vorjahr 106 Personen.