Altenhuber/Tiefenthaler bekommen noch eine Chance

Die Ruderinnen Louisa Altenhuber/Lara Tiefenthaler haben am Sonntag bei den Olympischen Spielen in Vaires-sur-Marne im Vorlauf den vierten Rang belegt und bekommen am Montag im Zwischenlauf für die Leichtgewichts-Doppelzweier (11 Uhr) noch eine Chance, den Aufstieg in das Halbfinale zu schaffen.