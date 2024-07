„Staatsanwältin“ lockt Senior 55.000 Euro heraus

Zwei Geldübergaben auf Parkplatz

Wohl voller Sorgen hob der 80-Jährige das Geld ab und übergab es der Betrügerin. Am folgenden Tag rief die kriminelle Unbekannte neuerlich an, verlangte abermals Gold: diesmal in Höhe von 30.000 Euro. Wieder kam es zu einer Geldübergabe auf einem öffentlichen Parkplatz, heißt es weiter in der Meldung der Polizei.