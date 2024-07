Krankl kommt: Die Nordkette wird brennen

„Wunderbare Mischung“

Johann K. und Monti Beton spielen am 23. August auf der Seegrube in Innsbruck. Zu hören gibt es die guten alten Schlager aus den 1950er- und 1960er-Jahren, ebenso wie die bekanntesten Austropophits aus den 1970ern und 1980ern sowie einen Auszug aus dem neuesten Programm „Il Spettacolo Italo-Americano“. „Eine wunderbare Mischung dargeboten in der typischen Art à la Monti Beton, mit viel Humor und passenden Bonmots – zum Lachen und zum Mitsingen“, schwärmt Schader.