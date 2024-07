Ganz Salzburg wird dieser Tage zur Bühne

Zu leicht abgekühlter späterer Stunde warfen einige Besucher vorab in der Generalprobe einen ersten Blick auf den neuen Jedermann Philipp Hochmair, der sich in der neuen Inszenierung nicht nur wetterbedingt die Kleider vom Leib reißt. Deutlich züchtiger ging es bei den Konzerten am Alten Markt, der Stiftskirche St. Peter und in der Roittner Passage zu.