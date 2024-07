Goiginger kehrt in die Bundesliga zurück

Zuletzt machte Thomas Goiginger beim Camp der arbeitslosen Kicker in Steinbrunn im Burgenland mit. Seit Freitag ist offiziell, was die „Krone“ bereits berichtet hatte. Der 31-Jährige schließt sich Bundesliga-Klub Blau-Weiß Linz an und unterschrieb einen Vertrag bis 2026. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr wertschätzend und es wurde mir sehr viel Vertrauen in meine Person und in meine Stärken entgegengebracht“, sagte der Salzburger. „Das ist für mich vor allem nach der durchwachsenen letzten Saison ein wichtiger Entscheidungsfaktor gewesen.“