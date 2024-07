„Sohn geht es schlimmer als jemandem im Gefängnis“

Zwei Stunden alle zwei Wochen

Verhindert würden entsprechende Maßnahmen durch den eingesetzten Erwachsenenvertreter. Er lehne einfach alles ab. Besuchen darf die Frau ihren Sohn nur alle zwei Wochen für zwei Stunden. In der Einrichtung, in der er untergebracht ist. Nicht einmal an die frische Luft für einen Spaziergang darf sie mit ihrem Kind gehen.