Gewinnen Sie einen Exklusivurlaub in den Dolomiten

Kulinarik am See

So malerisch wie die Lage, so fantastisch ist die Kulinarik vor Ort. Direkt am Toblacher See erwartet Sie eine breite Palette an kulinarischen Angeboten. Feinschmecker kommen hier voll auf Ihre Kosten, egal ob in der gemütlichen Atmosphäre im Restaurant Seeschupfe oder beim exquisiten Fine-Dining-Erlebnis im Restaurant Hebbo`s Wine & Deli. Mit einer Passion für regionale Zutaten und kreativer Raffinesse verzaubert der Falstaff Newcomer des Jahres 2024 David Senfter im Hebbo seine Gäste und bekam dafür prompt drei Gabeln.