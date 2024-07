Unfall: Motorfahrrad nicht zum Verkehr zugelassen

Sonntag gegen 13.50 Uhr lenkte ein 57-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark ein nicht zum Verkehr zugelassenes Motorfahrrad auf der Gemeindestraße in Unterhatzendorf in Richtung Ortsried. Dabei kam er aus noch ungeklärter Ursache zu Sturz und wurde schwer verletzt. In der Folge wurde er vom Rettungshubschrauber Christophorus 16 in das LKH Graz eingeliefert. Ermittlungen zu den genauen Unfallumständen laufen.