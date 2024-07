Schwammerlsucher fanden abgängige 78-Jährige

Jemanden wimmern und jammern hörten zwei Schwammerlsucher am Sonntag in einem Wald bei Oberwollanig: Jene 78-Jährige, die am Freitag von ihrem Mann in Neulandskron als abgängig gemeldet worden war und nach der von Polizei, Feuerwehren und Hundestaffel sowie mit Drohnen gesucht worden war, hielt sich in diesem Wald auf.