Motorradlenker kollidiert mit abbiegendem Pkw

Der 54-jährige Oberösterreicher fuhr Sonntagmittag auf der Pass Gschütt Straße (B166) von Annaberg in Richtung Lungötz. Der Mann wollte schließlich nach links in eine Hauseinfahrt einbiegen. Ein 68-jähriger Motorradlenker aus Oberbayern, der hinter dem Pkw in der gleichen Richtung fuhr, wollte zur selben Zeit überholen. Der Biker kollidierte mit dem Pkw und wurde von seinem Motorrad geschleudert.