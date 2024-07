Salzburg-Coach Lijnders: „Dann werde ich streng“

Er gestikuliert und kommuniziert viel, korrigiert die Spieler und schnappt sich aus selbst gerne den Ball. Salzburgs neuer Cheftrainer Pepijn „Pep“ Lijnders weiß genau, was er will. „Ich möchte jede Minute nutzen, um die Mannschaft in eine Richtung zu bewegen, um sie zu inspirieren und noch mehr Initiative zu übernehmen“, sagt er im Interview mit der „Krone“. Dabei haben seine Spieler jede Menge Freiheiten, solange sie sich an gewisse Regeln halten. „Bewegen sie sich innerhalb unserer Idee, können sie sich alles erlauben. Wenn aber jemand nicht mitzieht, dann werde ich streng.“