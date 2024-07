„Hätte das Duell lieber wieder im Endspiel gehabt“

Ebenfalls vor Selbstbewusstsein strotzt der regierende AFL- und CEFL- Champion. Die Dragons holten sich mit dem Titel in der Central European Football League im Juni ihren ersten internationalen Titel, wollen den dritten nationalen in Serie folgen lassen. „Die Historie in den letzten Jahren spricht für uns“, meint Alex Thury. Der als Quarterback in den letzten 12 Monaten mit den Drachen die Austrian Bowl und die CEFL gewann, sich mit dem Nationalteam zum Europameister krönte. „Daher kann ich da mit einer gewissen Leichtigkeit rein gehen.“ Ohne das Spiel oder den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen: „Wir sind heiß drauf, dem Football in Österreich zum dritten Mal in Folge unseren Stempel aufzudrücken.“