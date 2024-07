Der große Selbstschwindel vor dem Supermarktregal

Wir predigen Bioqualität, greifen aber zum Billigsten

„Wenn überhaupt, dann beziehen wir nur Fleisch von Betrieben, wo wir uns den Stall angeschaut haben“, „Ich kaufe keine Billig-Aktionen beim Diskonter“ oder „Wir kaufen nur Bioware in höchster Qualität“ – so lautet dann vielerorts der Tenor. Auch in einer Umfrage der AMA gaben 48 Prozent – also beinahe jeder zweite – an, dass ihnen Tierwohl beim Einkauf wichtig ist.