Gewinnen Sie Romantikurlaub im Salzburger Seenland

Der besondere Reiz des Salzburger Seenlands liegt in der Schönheit des Überschaubaren – entspannen Sie inmitten von grünen Hügeln und blauen Seen. Heute gibt es einen Romantikurlaub mit sieben Übernachtungen für zwei Personen inklusive Halbpension in einer Romantik-Suite vom 4* Kuschelhotel Seewirt Mattsee zu gewinnen! Weiter unten im Text können Sie gleich mitspielen. Wir wünschen Ihnen viel Glück!