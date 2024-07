Gewinnen Sie einen Kurzurlaub in Niederösterreich

1 x Auszeit am Winzerhof Gut Oberstockstall

Erholung, Wein und Genuss – wer sich im zauberhaften Gut Oberstockstall in Kirchberg am Wagram eine kleine Auszeit gönnt, nimmt Urlaub für alle Sinne. Inmitten der sanften Hügel des Weinbaugebiets Wagram erwartet Sie im Gut Oberstockstall ein ländliches, familiäres Ambiente mit hohem Serviceniveau. Genießen Sie in Ruhe den Hof, das gute Essen und den hervorragenden Wein – im Einklang mit der Natur. Mit einem reichhaltigen Frühstück aus ausschließlich hochwertigen biologischen Lebensmitteln startet man hier entspannt in den Tag. Erfrischen Sie sich beim Schwimmen, auf 25 Meter Länge, mitten im Schlossgarten oder schalten Sie im Schatten, der alten Marillenbäume, ab. Das Gut Oberstockstall ist eines jener Hideaways, in denen man sich vom ersten Moment an wohlfühlt. Von dem Moment an, in dem die schwere Holztür hinter einem ins Schloss fällt.