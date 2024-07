Gewinnen Sie einen Kurzurlaub am Wolfgangsee

Genießen Sie entspannte Tage im wunderschönen Salzkammergut und reisen Sie sich im stilvollen Ambiente des neu renovierten Boutique Hotel Schwarzes Rössl in St. Wolfgang durch die Zeit. Was bereits im Jahr 1594 begann, erfährt im Hier und Jetzt ein Revival der Extraklasse und zieht unverblümt und selbstbewusst jene Reisende in seinen Bann, welche das Besondere lieben. Finden Sie Ihren Lieblingsplatz zum Entspannen oder auch für Action am See und auf den Bergen.