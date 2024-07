Schauspielerin Penelope Frego nackt im „Playboy“

Penelope Frego, die aus der Südtiroler Stadt Bozen stammt und in Köln lebt, spielte neben ihren Engagements für italienische Produktionen in vielen deutschen TV-Serien wie „Heldt“, „SOKO Köln“, „Unter uns“ und in Kinofilmen wie Til Schweigers „Head Full of Honey“ oder „Die Hochzeit“ mit. Ebenso war sie im Leinwand-Erfolg „Girl You Know It’s True“ über die Geschichte des Pop-Duos Milli Vanilli zu sehen.