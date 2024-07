Eisenstädter Patissier „zaubert“ in Salzburg

Gesagt, getan: Seit eineinhalb Jahren bietet sie mit ihrer Firma „Charly Pastry Catering Solutions“ Nachspeisen und Desserts für Firmen und die Gastronomie an. Zuhause sind die beiden übrigens in Seekirchen am Wallersee. Aber auch, wenn ihr Lebensmittelpunkt in Salzburg liegt, verbindet sie immer noch viel mit dem Burgenland. „Natürlich besuchen wir die Verwandtschaft in Eisenstadt des öfteren, aber auch arbeitstechnisch sind wir ganz gern im Burgenland unterwegs“, erzählen die beiden.