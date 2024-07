Junger Raser brauste an Zivilstreife vorbei

Gegen 2.25 Uhr war eine Zivilstreife an der B 156 im Bezirk Braunau unterwegs. In einer 80er-Zone in der Gemeinde Neukirchen preschte plötzlich ein 20-jähriger Eggelsberger mit massiv überhöhter Geschwindigkeit trotz Sperrlinie und Sperrfläche an ihnen vorbei.