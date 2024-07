Brüder attackierten Familie im Auto mit Messer

Anzeige erstattet

Nach dem Angriff flüchteten der 37- und der 27-Jährige zunächst. Der dritte Bruder, 32 Jahre alt, beteiligte sich nicht an der Attacke. Der Älteste kam später in eine Polizeiinspektion und wurde festgenommen. Sein jüngerer Komplize wurde angezeigt, nach ihm wurde am Montag noch gesucht. Alle Beteiligten dürften aus Syrien stammen.