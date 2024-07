Einbrecher (17) auf der Flucht geschnappt

In der Nacht auf heute, Freitag, meldete eine Anruferin um kurz vor halb drei bei der Polizei, dass sie in Salzburg-Aigen in einem Lokal ein klirrendes Geräusch gehört habe und dort eine Person sah. Vor Ort eingetroffen, konnte die Polizei im Inneren des Objektes einen dunkel gekleideten Mann mit einem Schraubenzieher in der Hand feststellen.