Unbekannter Pkw-Lenker reißt Fußgänger zu Boden

Der Fußgänger war am Mittwoch gegen 8.20 Uhr in Richtung Klösterle unterwegs, als er vom Pkw touchiert und zu Boden gerissen wurde. Der Lenker eines dunklen Pkws, der in die Gegenrichtung unterwegs war, setzte seine Fahrt ohne Anzuhalten in Richtung Bludenz fort.