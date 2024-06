Sechs Stimmen entschieden Bürgermeisterwahl

Es ist die viertkleinste Gemeinde Oberösterreichs und das Wahlvolk ist hier so fleißig an den Urnen wie selten wo. Mehr als 90 Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung von St. Pankraz kam am Sonntag zur Stichwahl ums Bürgermeisteramt. Und am Ende entschieden die roten Stimmen für einen blauen Ortschef.