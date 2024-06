Halle in Tirol evakuiert: Ventilator brannte

In einer Firma fing gegen 9 Uhr am Mittwoch ein Ventilator mit E-Motor bei einer Abluftanlage Feuer. Die Flammen breiteten sich auf das Abluftrohr aus und in weiterer Folge zu einem Rückbrand der Staubablagerungen im Rohr in das Gebäude führte. Auch das Vordach und die dortige Holzschalung brannte!