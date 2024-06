Mutter verzweifelt, weil Tochter (11) weg ist

Große Sorgen um eine 11-Jährige aus Lohnsburg (OÖ). Das Mädchen ist seit Freitagabend verschwunden. Zuletzt hatte Ivy – so heißt das Mädchen – am Samstag ein Lebenszeichen von sich geben, als sie ein Posting auf Snapchat abgesetzt hatte – in Linz. Seitdem ist ihr Handy aber abgeschaltet.