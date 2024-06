Radlerin während der Fahrt bestohlen: Duo gefasst

Ohne Böses zu ahnen, radelte die Pensionistin am frühen Abend seelenruhig durch Klagenfurt – und an zwei ihr entgegenkommenden Burschen vorbei. Plötzlich verspürte die Frau einen Ruck an ihrem Zweirad und blieb vorsorglich stehen. Dann der Schock: die beiden Verdächtigen hatten ihre Stofftasche aus dem am Kotflügel montierten Fahrradkorb gerissen.