Porträt zum 70er des Komponisten Beat Furrer

Diese tröpfelnden Töne - sind sie nur Schatten einer einsamen Stimme? Oder hören wir ein Zwiegespräch ungleicher Partner? In „Spazio immergente“ treffen sich eine Posaune und ein Sopran in einem 2000 Jahre alten Gedicht von Lukrez. Ein „immerwährender Raum“ zwischen der Zeit, der an diesem Abend häufig zum Schauplatz wird.