Public Viewing in den steirischen „Krone“-Fanzonen

SV Hinterberg feiert mit

Damit aber nicht nur die Fans in oder rund um Kapfenberg in den Genuss kommen, machen wir mit unserer mobilen „Krone Fanzone on tour“ fünfmal Halt in den Bezirken (siehe Grafik). Der Startschuss erfolgt Freitag in Leoben/Hinterberg beim Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland. Bis zu 1000 Fans finden in der mobilen Fanzone Platz.