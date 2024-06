Mitschüler holt Legende als Trainer zurück

Als Spielmacher verteilte Danek von 2004 bis 2012 bzw. 2014 bis 2019 die Bälle in Traiskirchen. In den zwei Jahren Unterbrechung holte er mit BC Vienna den Titel, 2021 beendete er in Klosterneuburg seine Laufbahn. Zuletzt war er Coach von Zweitligist Vienna United und U18-Teamchef. „Ich freue mich, wieder zurück in Traiskirchen zu sein. Gemeinsam werden wir versuchen, an die erfolgreiche letzte Saison anzuknüpfen“, so Danek.