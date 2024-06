Vermutlich größte Felsgravuren der Welt entdeckt

Die Petroglyphen – also in Stein gearbeitete Felsbilder aus prähistorischer Zeit – am Orinoco (großes Bild) zeigen menschliche Figuren, riesige Amazonas-Tausendfüßler und vor allem Schlangen (kleines Bild).

(Bild: stock.adobe.com/Don Perucho – stock.adobe.com/Cambridge University Press/Antiquity Publications Ltd, Krone KREATIV)